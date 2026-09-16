JO 2030 : la Ville et la Métropole de Lyon saluent "une étape clé" après la validation des sites pour les épreuves de glace

Le Comité international olympique (COI) a validé ce mercredi, à l’issue de sa visite, la répartition des épreuves de glace sur le territoire lyonnais. La Ville et la Métropole de Lyon saluent "une étape clé".

Après sa visite de trois jours à Lyon et s'être dit "rassuré", le Comité international olympique (COI) a bien validé la répartition des épreuves de glace sur chacun des sites de compétition envisagés : la Halle Tony-Garnier de Lyon et la LDLC Arena de Décines-Charpieu pour le hockey féminin et masculin, ainsi que le parc des expositions Eurexpo de Chassieu pour les épreuves de curling, short-track, patinage artistique et synchronisé.

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"Une formidable opportunité pour notre territoire"

Une validation dont se sont félicitées ce mercredi la Ville et la Métropole de Lyon. Dans un communiqué, la mairie s’est dite "fière" d’accueillir ces épreuves et assure que ce choix "vient conforter l’engagement de Lyon en faveur du sport féminin, de son développement et de sa visibilité auprès d’un large public." Le maire écologiste Grégory Doucet déclare par ailleurs : "Avec la Halle Tony Garnier, site patrimonial et populaire au cœur de Gerland, les athlètes et le public disposeront d’un lieu unique, capable d’accueillir la ferveur des plus grands rendez-vous sportifs." L’édile assure enfin que ces Jeux seront "une formidable opportunité pour notre territoire : un rayonnement international, une dynamique pour nos clubs et un legs durable pour la pratique sportive, notamment féminine."

À la Métropole de Lyon, la présidente Véronique Sarselli salue "une étape clé" pour le territoire et remercie "chaleureusement l’ensemble des membres de cette délégation pour leur écoute, leur confiance et la grande attention qu’ils ont portée aux sites visités. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés, que je veux également saluer, la délégation a pu apprécier pleinement la qualité de nos équipements et l’excellence du pôle glace des Jeux Alpes 2030."

La phase de planification lancée

Après cette validation, place désormais à la planification. Une partie de la Commission s’est d’ailleurs rendue sur le site de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite, qui accueillera le futur village olympique. "Mobilités, gestion des flux, aménagements urbains, sécurité civile, promotion internationale… à travers l’ensemble de ses compétences structurantes pour la réussite de ces Jeux, la Métropole de Lyon assure au CIO et au COJOP qu’elle mettra tout en œuvre pour garantir une expérience unique aux athlètes, au public, aux partenaires et à toute la famille olympique", souligne enfin Véronique Sarselli.

Reste à trouver un successeur à Edgar Grospiron, ce dernier ayant démissionné de ses fonctions de président. Pour rappel, c’est Vincent Roberti, 59 ans, qui a été désigné comme président par intérim. "Beaucoup de choses ont été dites ces dernières semaines, mais la préparation des Jeux avance (...) Le Cojop est sur les rails. Il avance vite. On va continuer de rassurer le CIO par des actes, plus que par des paroles", confiait-il à la presse lundi.

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