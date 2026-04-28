La LDLC Arena de Lyon Décines affirme "être prête" à accueillir les épreuves de hockey sur glace lors des Jeux Olympiques des Alpes françaises en 2030.

Alors que le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJOP) annonçait ce matin "étudier l'option lyonnaise pour accueillir les épreuves de hockey sur glace", la LDLC Arena n'a pas perdu de temps. Dans un communiqué transmis ce mardi 28 avril, la salle de spectacle décinoise affirme "être prête pour accueillir l'épreuve olympique dans les Alpes françaises". "La LDLC Arena de Lyon Décines se positionne comme la solution la plus crédible, la plus aboutie et la plus durable pour organiser cette épreuve olympique en 2030", complète la direction de la salle.

Déjà homologuée pour le hockey sur glace de niveau internationale, la LDLC Arena accueillera une partie du championnat du monde du sport d'équipe en 2028. "Dans ce contexte, les épreuves pourraient se tenir dans une infrastructure déjà testée en conditions réelles, plutôt que de reposer sur une promesse ou un chantier expérimental", avance la direction.

Une capacité de 10 000 places

Dans sa configuration "hockey sur glace", la LDLC Arena dispose d'une capacité de 10 000 places, dont plus de 1 500 places en espaces hospitalités de "haut standing". "Ses infrastructures techniques (éclairage sportif, sonorisation, écrans géants, dispositifs de diffusion TV, régies prééquipées, réseaux électriques dédiés, etc.) ont été dimensionnées pour respecter l’ensemble du cahier des charges inhérent aux compétitions sportives et leurs retransmissions à l’international", ajoute la direction de la salle.

Alors que Lyon est en compétition avec Paris pour accueillir les sports de glace, le président de ThrillStage, société d’exploitation de la LDLC Arena, Alexandre Aulas, rappelle : "Les Jeux Olympiques Alpes 2030 doivent rester dans les Alpes françaises. C'est la promesse faite au monde olympique, c'est le sens même de cette candidature, et c'est ce que la LDLC Arena est prête à incarner avec fierté et ambition."

Lyon comme plan B

Pour rappel, dans le projet du Cojop, la ville de Nice devait être l'un des quatre grands pôles des Jeux Olympiques et paralympiques. La Baie des Anges devait accueillir des sports de glace, tels que le hockey.

Un projet qui prévoyait notamment d'installer un toit temporaire sur le stade niçois de l'Allianz Riviera et d'y aménager deux patinoires pour le hockey. Mais l’arrivée du nouveau maire UDR/RN Éric Ciotti a changé la donne, l’édile refusant l’immobilisation prolongée du stade, ce qui, selon lui, compliquerait la saison de l’OGC Nice.

Au vu du prix et de l'impact écologique de l'installation d'une patinoire temporaire à Nice, le comité d'organisation étudie plusieurs plans B, dont Lyon, pour accueillir les épreuves de hockey sur glace.

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