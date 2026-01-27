JO 2030 : la justice exige plus de transparence sur les futurs ouvrages olympiques

Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Le tribunal administratif de Marseille a réclamé lundi plus de transparence à la Solideo, structure chargée des grands travaux d'infrastructures destinés aux Jeux olympiques d'hiver Alpes 2030, un collectif citoyen ayant saisi la justice pour exiger un débat public.

Dans une ordonnance en date du 26 janvier, consultée lundi par l'AFP, le juge des référés "enjoint" la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques), "pour les projets pour lesquels il est susceptible d'assurer la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de la préparation des jeux olympiques et paralympiques 2030, d'assurer la publicité prévue" par le code de l'environnement "en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles des ouvrages et en indiquant sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public, relativement à la décision de réaliser ces ouvrages."

Dans un communiqué, la Solideo, basée à Marseille, indique qu'elle va "se pourvoir en cassation", assurant qu'elle organise déjà des "réunions publiques."

"Des risques importants sur l'environnement naturel"

Un collectif citoyen, JOP 2030 avait lancé des procédures en septembre devant les tribunaux administratifs de Paris, Lyon et Marseille, demandant une saisie de la Commission nationale du débat public (CNDP) pour débattre de "l'intérêt général de ce projet" des JO d'hiver et mettre en lumière de potentiels risques environnementaux.

Dans son ordonnance le juge reconnaît que le projet d'organisation des JO "comporte la réalisation de travaux publics et la réalisation d'ouvrages de grande ampleur concernant notamment la réalisation de complexes hôteliers, et d'infrastructures sportives, routières, autoroutières et ferroviaires dans les Alpes."

"Les requérants font valoir sans être sérieusement contredit sur ce point que ce projet est susceptible d’avoir une incidence notable et présente ainsi des risques importants sur l'environnement naturel dans lequel il s'insère en grande partie", souligne encore la décision.

Pour la Solidéo, le juge des référés "se borne à enjoindre l'établissement à procéder à des formalités de publicité en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles ainsi que les modalités de concertation relatives aux ouvrages olympiques", dont le coût est évalué à 1,4 milliard d'euros d'investissements, dont 800 millions d'argent public.

L'établissement assure être "pleinement engagée dans une démarche de concertation sur l'ensemble des ouvrages olympiques, à l'instar des réunions publiques" organisées en 2025 à La Plagne (Savoie), à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie) et à Nice.

Le JOP 2030 salue lui ce qu'il considère comme "un coup d'arrêt au déni démocratique" et estime que le projet d'organisation des JO d'hiver "doit être considéré comme un projet unique, global, devant faire l'objet d'une mesure d'information et de participation du public le plus rapidement possible."