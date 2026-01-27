Actualité
Vigilance vent auvergne rhone alpes
(@AFP)

Neiges et vent violent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune vent violent ou neige-verglas ce mardi 27 janvier 2026.

    Ce mardi s'annonce particulièrement animé dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De très nombreux départements sont concernés par une vigilance météo ce 27 janvier.

    Si la Haute-Loire et l'Ardèche sont en vigilance neige-verglas, vigilance valable ce matin puis dans la soirée ce mardi, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère et la Drôme sont eux en vigilance vent violent.

    A noter également que le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance pluie-inondation et les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance avalanches.

