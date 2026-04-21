JO 2030 : l'avenir du pôle niçois et de Lyon décidé à la fin de la semaine

Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO) après la désignation des Alpes françaises pour les Jeux Olympiques 2030.(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

La question de l'organisation des épreuves de glace des JO-2030 à Nice devrait être tranchée d'ici à la fin de la semaine en cours, a expliqué lundi à l'AFP Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"On est sur un fil, mais le fil est toujours tendu et on n'est pas tombés du fil. On a la semaine", a déclaré M. Muselier à l'issue d'une réunion entre les différentes parties prenantes de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver prévus pour se dérouler dans les Alpes françaises. Vendredi, le dossier semblait pourtant dans l'impasse, M. Muselier et Eric Ciotti, le nouveau maire de Nice, s'accusant mutuellement de tout bloquer.

A lire aussi : Crise à Nice, gouvernance : les organisateurs des JO 2030 sous pression

Nice doit théoriquement accueillir le patinage artistique, le hockey sur glace, le short-track et le curling ainsi qu'un village olympique et un centre des médias. De son côté, le Comité d'organisation (Cojop) a indiqué que "les parties prenantes ont convenu d'un commun accord de poursuivre l'examen technique des hypothèses en matière d'implantation et de financement permettant d'accueillir à Nice les épreuves de glace, dans le strict respect des enveloppes budgétaires. Une nouvelle réunion du groupe de travail se tiendra dans le courant de la semaine", selon un communiqué.

"Je me réjouis de ces avancées positives", a pour sa part déclaré Eric Ciotti à l'AFP. "Tout est ok, sauf le hockey", a répété Renaud Muselier. Car pour M. Ciotti, le projet de couvrir temporairement le stade de football de l'Allianz Riviera pour accueillir le tournoi de hockey, ce qui priverait l'OGC Nice de son stade pendant plusieurs mois, reste "une ligne rouge absolue".

Un nouveau directeur général le 11 mai

"Tout le monde a un peu travaillé ce week-end et les options alternatives de M. Ciotti ont été présentées. M. Cadot a dit qu'il fallait les étudier et on a jusqu'à la fin de la semaine", a déclaré M. Muselier.

A lire aussi : Et si Lyon profitait de l'élection de Ciotti à Nice pour récupérer des épreuves des JO 2030 ?

Michel Cadot, ex-préfet d'Île-de-France et ancien délégué interministériel aux JO-2024, assure une mission "par intérim" au Cojop dans l'attente de la désignation d'un nouveau directeur général, après le départ en février de Cyril Linette suite à des "désaccords insurmontables" avec le président Edgar Grospiron.

"Tout le monde veut Nice. Il y a un fort attachement au pôle niçois, qui avait beaucoup séduit le CIO", a aussi rappelé le président de la région Paca, qui a ajouté que M. "Ciotti a eu le président de la République à ce sujet". Le Comité d'organisation a par ailleurs indiqué qu'un nouveau directeur général serait désigné le 11 mai. Selon Renaud Muselier, "il y a deux noms qui ressortent assez clairement".

Le Cojop a aussi indiqué que les parties prenantes avaient pris connaissance d'un rapport de l'inspection générale - demandé par le gouvernement sur la gestion et le fonctionnement de l'instance après des démissions en cascade - et que "les explications données en séance par le président ont permis de clarifier l'ensemble des points soulevés dans le rapport, notamment en matière d’organisation, de management et de préparation des grandes échéances à venir".