Un mardi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée de printemps qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec des températures qui atteindront les 21 degrés.

La semaine se poursuit sous le soleil à Lyon. Ce mardi 21 avril 2026, le soleil brillera du matin au soir dans toute la région lyonnaise malgré un voile nuageux plus ou moins présent.

Côté températures il fait 9 degrés ce matin et le mercure atteindra les 21 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison sous un très léger event de nord.