Bernard Buffard et Franck Bevilacqua (copilote de Bruno Saby) organisent la 1re édition de "L'Echappée vintage", rassemblement de véhicules anciens remarquables et collector.

Dimanche 28 avril est la Journée nationale des véhicules d'époque. Pas étonnant donc que Bernard Buffard et Franck Bevilacqua (co-pilote de l'Isérois Bruno Saby, vainqueur du Paris Dakar et de plusieurs courses du championnat du monde des rallyes) aient choisi cette date pour lancer la première édition de "L'Echappée vintage", grand rassemblement de véhicules remarquables et collector.

Selon la Fédération française des véhicules d'époque, il y a 230 000 collectionneurs de véhicules anciens, propriétaires de 800 000 véhicules en France, pour un marché estimé à 4 milliards d'euros.

"Il est vrai qu'il y a un engouement général pour le vintage, en particulier pour les automobiles anciennes, explique Bernard Buffrad. Cela fait appel à la fois à notre histoire personnelle, parce qu'on a tous un souvenir dans un véhicule particulier du père, du grand-père, de l'arrière grand-père, mais également à la mémoire collective, avec les grandes épopées des grands constructeurs, les avancées mécaniques, les progrès etc. Donc on voit bien qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de ces véhicules anciens parce que pour rénover, pour restaurer ces véhicules, il y a besoin de véritables carrossiers, il y a besoin de selliers, il y a besoin de mécaniciens, etc."

L'Echappée vintage donnera un aperçu de cette passion française avec une centaine de véhicules exposés (anciennes et nouvelles Alpine, berlinettes, Mustang, MGB, MGAn TR3, tracteurs Lamborghini...).

> Dimanche 28 avril, Saint-Julien-sur-Bibost. 9h-17h Marché des producteurs le matin. Jambon à la broche à midi.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Bernard Buffard et Franck Bevilacqua

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui deux invités, Bernard Buffard et Franck Bevilacqua, organisateurs de la première édition de "L'Echappée Vintage" qui aura lieu le dimanche 28 avril à Saint-Julien-sur-Bibost, très joli petit village au cœur des monts du Lyonnais. Alors cette Echappée Vintage ça veut tout dire parce que dans l'échappée il y a échappement et vintage pour le côté un peu rétro. Il s'agit d'un grand rendez-vous de véhicules remarquables, un peu de collection pourquoi vous avez voulu créer cet événement ?

BB : En tant que collectionneur et passionné de véhicules anciens avec Franck, et avec un certain nombre d'amis et de parents, nous avons voulu créer cet événement pour rassembler des passionnés autour des véhicules collector, des véhicules remarquables et spécialement dans ce village des monts du Lyonnais Saint-Julien-sur-Bibost, puisque c'est quand même une région extrêmement agréable dans les coteaux du Lyonnais, où le paysage est magnifique, très vallonné.

Combien de véhicules seront présentés ?

BB : Nous avons à peu près une visibilité sur une centaine de véhicules qui seront présents ce jour-là, donc dimanche prochain 28 avril. Nous espérons entre 300 et 400 visiteurs.Donc pour une première édition ça serait bien.

Franck Bevilacqua, vous avez été copilote de Bruno Saby qui a remporté plusieurs épreuves du championnat du monde des rallyes et le Paris-Dakar 1993. Il va y avoir des avant-premières mondiales, la 2 CV 4x4 créée par Jacques Hanon avec ses deux moteurs GSA 1300, une Porsche 992 GTS Dakar et puis il y aura des tracteurs dont Lamborghini. Racontez-nous la petite anecdote Lamborghini parce qu'on connaît Lamborghini la belle voiture.

FB : Alors Lamborghini était fabricant de tracteurs à la base, ses affaires marchent à peu près bien. Passionné de voiture, il achète une première Ferrari ,une deuxième et la troisième, il va rencontrer Monsieur Ferrari pour lui dire j"e pense qu'on pourrait améliorer les trains roulants je pense qu'on pourrait améliorer le moteur". Monsieur Ferrari, fier comme on le connaît, le remercie gentiment et Monsieur Lamborghini, fâché, construit sa première Lamborghini ,sa première GT de course qui était une très belle réussite et qui, à mon avis, était supérieure aux Ferrari de l'époque.

Lamborghini a donc commencé par fabriquer des tracteurs. On verra quelques exemplaires sur place.

FB : Oui, plusieurs exemplaires. Les logos sont les mêmes on peut parler de Lamborghini aussi bien avec un tracteur qu'avec une voiture.

Le dernier salon à Epoqu'Auto a enregistré 95 000 visiteurs en en trois jours, sacré réussite. Et puis, de manière générale en France, selon la Fédération française des véhicules d'époque, il y a 800 000 voitures anciennes en France pour 4 000 professionnels, 230 000 propriétaires pour un marché estimé à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui atteint. Comment vous expliquez cet engouement pour les voitures un peu rétro vintage ?

BB : Alors il est vrai qu'il y a un engouement général pour le vintage, et en particulier pour les automobiles anciennes. À la fois ça fait appel à notre histoire personnelle, parce qu'on a tous un souvenir dans un véhicule particulier du père, du grand-père, de l'arrière grand-père, et ça fait également appel à la mémoire collective, bien sûr, avec les grandes épopées des grands constructeurs, les avancées mécaniques, les progrès etc. Donc on voit bien qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de ces véhicules anciens parce que pour rénover, pour restaurer ces véhicules, il y a besoin de véritables carrossiers, il y a besoin de selliers, il y a besoin de mécaniciens, etc.

Aujourd'hui, la voiture est assez vilipendée, elle sent mauvais, elle fait trop de bruit, elle crée des embouteillages. Mais même les anti-voitures primaires versent finalement leur larme, à la nostalgie de ces anciennes voitures.

FB : Vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec nos voitures anciennes, quand on fait quelques centaines de kilomètres dans l'année, c'est à peu près le bout du monde. Et sur les nouvelles, où on va trouver des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des véhicules à hydrogène, qui courent un petit peu dans les mêmes conditions que nos voitures anciennes. Donc la boucle est bouclée.

... la boucle est bouclée. Voilà, donc, à peu près une centaine de voitures et de tracteurs qui vont être présentes. Si vous voulez nous donner envie, quels modèles vont sortir du lot ?

BB : Alors il y aura des modèles emblématiques, des Alpines modernes mais aussi des anciennes; il y aura des berlinettes, ides anglaises avec des MGB, des MGA et autres TR3. Il y aura aussi des Mustang, vraiment de tout type de véhicules aussi bien français que internationaux, des DS.

Et on pourra voir aussi des pilotes pilotes qui vont venir pouvoir parler de leurs expériences diverses, c'est ça ?

FB : Pilotes, et co-pilotes pour parler de régularité (un rallye de régularité est un rallye automobile où l'objectif est de s'approcher le plus possible d'un temps idéal pour effectuer un trajet défini, NdlR), parce que c'est un domaine qui se prête bien aux véhicules historiques. Mais on aura aussi des simulateurs, tout un tas de choses autour de la passion automobile.

Rendez-vous donc dans les monts du Lyonnais, à Saint-Julien-sur-Bibost, dimanche 28 avril de 9h à 17h. Merci à vous messieurs, à très bientôt au revoir.