Trenitalia suspend sa liaison Paris-Lyon jusqu'à nouvel ordre

Trenitalia suspendra ses liaison Lyon-Paris à partir du 4 septembre et jusqu'à nouvel ordre.

La compagnie de train italienne, Trenitalia, annonce l'annulation de ses liaisons entre Paris et Lyon à partir du 4 septembre et pour une durée indéterminée. Conséquence de l'éboulement qui s'est produit dimanche en vallée de Maurienne, l'opérateur n'est plus en mesure d'envoyer ses rames à grande vitesse dans son centre de maintenance de Milan, la liaison ferroviaire entre la France et l'Italie étant coupée.

Des remboursements en moins de 24 h promis

"Notre flotte de trains Frecciarossa circulant en France et entre la France et l’Italie doit régulièrement passer par les ateliers de maintenance près de Milan pour des raisons de sécurité. La fermeture de la ligne Paris - Milan rend impossible la maintenance technique de cette flotte. Par conséquent, le service entre Paris et Lyon sera suspendu dès le lundi 4/09, en attendant le rétablissement du service international", peut-on ainsi lire sur le site de la compagnie.

"La fermeture de la ligne entre l’Italie et la France ne permet pas à nos trains de passer dans les ateliers de Milan pour leur maintenance. Pour des raisons de sécurité les trains Paris-Lyon: 6650, 6647, 6654, 6651, 6656, 6655 ne circuleront pas du 4/09 jusqu'à nouvel ordre", explique la compagnie sur X (ex-Twitter).

Pour les clients touchés, Trenitalia promet un remboursement en 24 heures si le billet a a été acheté via trenitalia.com, l'Appli Mobile Trenitalia, les Boutiques Trenitalia ou les bornes automatiques en gare.