 La table du mois à Lyon : Les Infidèles

Une table qui tire vers le haut l’offre gourmande de la rue Mercière.

C’est l’une des plus anciennes rues de Lyon et, du XIIIe au XVIIIe siècle, la principale rue de la Presqu’île. Les ateliers d’imprimeur, qui firent la renommée de Lyon dans toute l’Europe au milieu du XVe siècle, ont depuis laissé la place aux restaurants qui, ce n’est pas peu dire, n’entretiennent pas forcément la bonne réputation gastronomique de la ville. Quelques adresses sortent pourtant du lot. Les Infidèles est l’une d’entre elles.

L’importance est dans la simplicité, c’est ce qu’a bien assimilé le musicien au piano. On s’en réjouit car à vouloir faire trop compliqué, et pécher par pléthore de saveurs, on en oublie la substantifique moelle, on passe à côté de l’essentiel, le goût. “Les os et les arêtes”, chantait Bocuse. Simplicité ne rime pour autant pas avec facilité. Une bonne recette repose sur un savant mélange de saveurs et de textures. Tout l’art d’un cuisinier consiste à trouver le bon équilibre entre le sucré, le salé, l’amer, l’acide, le croquant, le croustillant, le fondant, le moelleux, le juteux. Sans oublier qu’on mange d’abord avec les yeux : un joli plat met en appétit, au même titre qu’une belle table.