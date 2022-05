Un homme a été tué dans une fusillade ce mercredi matin dans le 7e arrondissement de Lyon. Un autre a été grièvement blessé. La fusillade a eu lieu vers 6h du matin, vers la station de métro Debourg.

Les suspects sont en fuite. La police judiciaire est chargée de l'enquête.

"J'ai le devoir, en tant que Maire de toutes les lyonnaises et les lyonnais, d'agir chaque heure, chaque jour, pour leur sécurité", explique le maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet.

"Ce qui s'est passé n'a pas et n'aura jamais sa place dans notre ville. La circulation et l'utilisation d'armes à feu dans notre pays est un fléau qui doit être combattu avec fermeté", ajoute le maire de Lyon.

C'est avec gravité que j'ai appris la fusillade ce matin. Mes pensées vont aux victimes et leurs proches. Notre police municipale et la police nationale s’engagent ensemble et avec détermination pour vous protéger. Je les remercie et leur apporte de nouveau mon soutien. pic.twitter.com/0MoNvEVOgn

— Grégory Doucet (@Gregorydoucet) May 11, 2022