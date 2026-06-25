L'entreprise Prodeval, basée dans la Drôme, et Teréga Solutions ont signé un protocole d'accord pour développer la valorisation du bioCO2 un sous produit de la méthanisation jusqu'ici peu exploité.

Selon un communiqué de presse du 23 juin 2026, Prodeval, spécialiste de l'épuration du biogaz installé dans la Drôme, et Teréga Solutions, filiale du groupe gazier Teréga, ont conclu un protocole d'accord visant à valoriser le bioCO2, issu de la méthanisation. Les deux entreprises mettent en commun leurs savoir-faire pour proposer aux producteurs de biométhane des solutions allant de la capture du gaz jusqu'à ses débouchés industriels.

La méthanisation produit du biométhane, une énergie renouvelable, mais aussi du CO2, d'origine organique appelé bioCO2. Ce gaz reste aujourd'hui peu utilisé, alors qu'il peut servir à des usages industriels, notamment la fabrication de carburants de synthèse. Les deux partenaires veulent en faire une ressource exploitable pour les exploitants agricoles et industriels.

Prodeval apporte sa technologie V'COOL, conçue et fabriquée en France, qui capte et liquéfie le bioCO2. Teréga Solutions prend en charge l'organisation du transport, du stockage temporaire et de l'acheminement du gaz, ainsi que la recherche de débouchés. Les deux entreprises proposeront des études de faisabilité couvrant l'ensemble de cette chaîne.

"C'est avec une grande fierté que j'accueille cette alliance avec Teréga Solutions pour accélérer les projets de décarbonation", a déclaré Sébastien Paolozzi, président de Prodeval, dans le communiqué. Carolle Foissaud, présidente de Teréga Solutions, indique dans le même communiqué, vouloir proposer aux porteurs de projets "des solutions concrètes leur permettant de valoriser cette ressource renouvelable".

Au-delà des projets immédiats, les deux signataires affichent un objectif commun : structurer une filière française de valorisation du bioCO2. Fondée il y a plus de trente ans, Prodeval compte aujourd'hui six filiales et plus de 750 références dans le monde. Le communiqué ne précise pas de calendrier ni le nombre de projets attendus dans le cadre de cet accord.