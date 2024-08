La start-up iséroise Limatech ouvre son premier site de production de batteries lithium à Voreppe, près de Grenoble.

C'est un grand pas pour le développement de son activité. La start-up industrielle Limatech, qui développe des batteries lithium innovantes, a ouvert sa première usine à Voreppe (Isère). Un site industriel de 1 200 mètres carrés qui accueille déjà trois lignes de production. L'entreprise souhaite poursuivre sa mission : "accélérer la transition énergétique dans l'aviation".

500 batteries produites par an : objectif 10 000

D'ores et déjà opérationnel, le site de production fait travailler 10 personnes. Installé près de Grenoble, il aura coûté 10 millions d'euros. Grâce à cette infrastructure, Limatech espère ainsi produire 10 000 batteries chaque année d'ici 2030. Mais pour l'heure, le rendement est fixé à 500 exemplaires par an, avec l'objectif de fournir les constructeurs d'aéronefs dès 2025. "Grâce à cette usine créée sur mesure pour répondre à nos besoins, nous sommes fin prêts à démarrer la commercialisation de nos batteries", indique Florence Robin dans un communiqué, co-fondatrice et présidente de l'entreprise.

D'après la start-up, les batteries Limatech "sont 150% plus performantes en termes de densité de puissance" que les autres. Elles seraient ainsi trois fois plus légères, deux fois plus efficaces et dureraient deux fois plus longtemps. Une façon de répondre aux enjeux de transition énergétique des moteurs.

Lire aussi : L’une des plus grandes mines de lithium d’Europe va voir le jour en Auvergne-Rhône-Alpes