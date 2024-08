Météo : une journée chaude et ensoleillée ce mardi à Lyon

Une nouvelle journée ensoleillée est attendue ce mardi à Lyon. Les températures vont continuer à grimper cette semaine. Il fera au maximum 32 degrés cet après-midi.



Une nouvelle journée agréable attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi 6 août. Ce matin, il fait 20 degrés. La température maximale sera de 32 degrés entre 16h et 17h.

Dans le ciel, le soleil est bien présent à partir de ce matin. Un nouveau pic de chaleur est attendu cette semaine. Il fera entre 18° et 20° les nuits et entre 30 et 33° les journées.