Isère : une explosion dans l'usine de chimie Arkema

Une explosion et un incendie se sont produits jeudi 10 novembre en matinée dans l'usine de chimie d'Arkema en Isère.

Ce matin aux alentours de 8 h 45, une explosion est survenue dans un atelier de conditionnement de Chlorate de sodium de l'usine de chimie Arkema sur son site de Jarrie en Isère. Un incendie s'est ensuite déclaré sur ce site classé Seveso seuil haut.

🇨🇵 Puissantes explosions signalées à l'usine chimique Arkema (classée Seveso), à Jarrie en Isère. 👉 Les sirènes retentissent, la préfecture demande aux habitants de se confiner dans un rayon de 1,1 kilomètre, le temps que les analyses aient lieu.#France #Isere #Jarrie #Arkema pic.twitter.com/dfWM3evpsP — C'est Carré 🟩 (@Cest__Carre) November 10, 2022

Pas de risque toxique

Un feu d'origine électrique a entraîné une explosion et un dégagement de fumée. La N85 aux abords du site a été coupée à la circulation dans les deux sens, les automobilistes étaient invités à éviter le secteur. L'incident est désormais terminé, et n'a occasionné aucune victime, aucun déversement de produit ou pollution et aucune toxicité n'a été relevée. Le SDIS38 maintient sur place une équipe de surveillance.