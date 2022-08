Près de Lyon : une explosion à Oyonnax suite à une dispute

Ce samedi 26 août, une femme et un homme se sont battus armés d’une hachette et d’une bombe aérosol. Procédure en cours ce lundi 22 août.

C’est dans la soirée du samedi 26 août à Oyonnax que les faits se sont produits. Une femme de 48 ans a invité son ex-compagnon et un autre ami à diner chez elle. Un peu trop alcoolisés, l’ex couple s’est fortement disputé. Selon le Progrès, ils en seraient venus aux mains dans le jardin.

L’homme de 48 ans, muni d’une hachette, refusait de quitter le domicile et insultait son ex-compagne. Cette dernière est allée chercher une bombe aérosol ainsi qu’un briquet, propulsant une flamme dans sa direction.

Brûlé aux 1er et 2e degrés

Avec son arme, le quadragénaire a percé la bombe qui a explosé le brûlant aux 1er et 2e degrés sur le visage, le cou et dans le dos. Il a été transporté au centre hospitalier d’Oyonnax. Il a reçu 5 jours d’ITT. La femme et l’autre invité n’ont aucune blessure.

Ce lundi 22 août, au commissariat de police d’Oyonnax, la procédure était encore en cours de traitement.

