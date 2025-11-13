Actualité
Site industriel pilote de Symbio, à Vénissieux, qui assure la production des piles à combustible à hydrogène, aussi appelées stackpacks. @Symbio

Isère : plus de 130 événements organisés pour la Semaine de l’industrie

  • par la rédaction
  • 1 Commentaire

    • Une centaine d’événements sera proposée du 17 au 23 novembre en Isère dans le cadre de la Semaine de l’Industrie.

    Afin d’orienter au mieux les collégiens, lycéens ou demandeurs d’emploi du département, la Semaine de l’industrie revient pour sa 14e édition du 17 au 23 novembre. Dans l’Isère, plus de 130 événements seront proposés tout au long de cette semaine pour faire découvrir les métiers de l’industrie.

    Le 17 novembre, une "détection de potentiels" sera par exemple organisée à Saint-Martin-d'Hères. L’occasion de, peut-être, trouver sa vocation à travers des exercices ludiques et de tester ses aptitudes. Rendez-vous à 8h45, mais attention, l’événement est disponible seulement sur inscription.

    Mais ce n’est pas tout. Plusieurs entreprises du département resteront mobilisées jusqu’au mois de décembre et ouvriront leurs portes au public. Les 15 agences France Travail proposeront également 28 événements (ateliers, jobs dating, réunions d’information, visites d’entreprises…) en lien avec le secteur de l’industrie.

    Pour retrouver tous les événements, rendez-vous sur le site de La fabrique de l’avenir.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 11:50
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    d'heure en heure
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut