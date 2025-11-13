Isère : plus de 130 événements organisés pour la Semaine de l’industrie

Une centaine d’événements sera proposée du 17 au 23 novembre en Isère dans le cadre de la Semaine de l’Industrie.

Afin d’orienter au mieux les collégiens, lycéens ou demandeurs d’emploi du département, la Semaine de l’industrie revient pour sa 14e édition du 17 au 23 novembre. Dans l’Isère, plus de 130 événements seront proposés tout au long de cette semaine pour faire découvrir les métiers de l’industrie.

Le 17 novembre, une "détection de potentiels" sera par exemple organisée à Saint-Martin-d'Hères. L’occasion de, peut-être, trouver sa vocation à travers des exercices ludiques et de tester ses aptitudes. Rendez-vous à 8h45, mais attention, l’événement est disponible seulement sur inscription.

Mais ce n’est pas tout. Plusieurs entreprises du département resteront mobilisées jusqu’au mois de décembre et ouvriront leurs portes au public. Les 15 agences France Travail proposeront également 28 événements (ateliers, jobs dating, réunions d’information, visites d’entreprises…) en lien avec le secteur de l’industrie.

Pour retrouver tous les événements, rendez-vous sur le site de La fabrique de l’avenir.