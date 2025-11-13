Lyon : la police rend hommage à ses morts au cimetière de Loyasse

Une gerbe de fleurs déposée devant le monument aux morts des policiers, au cimetière de Loyasse. @Eva Morvany

Comme tous les ans, un hommage a été rendu aux policiers lyonnais morts pour la France ou dans l'exercice de leur mission.

La Marseillaise s'est entendue à des kilomètres dans le 5e arrondissement. C'est au cimetière de Loyasse qu'une cérémonie en hommage aux policiers morts pour la France ou victimes du devoir dans l'exercice de leur fonction s'est tenue, jeudi 13 novembre. Sept gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument aux morts des policiers.

La police nationale, la direction interdépartementale du Rhône, la direction régionale de la police nationale et les CRS étaient réunies pour honorer la mémoire des gardiens de la paix disparus. Les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon accompagnaient la cérémonie en musique.

Des personnalités telles que Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Antoine Guerin, préfet délégué pour la défense et la sécurité à Lyon, ou encore Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement, étaient également présents. Grégory Doucet, quant à lui, était représenté par son adjoint, Mohamed Chihi.

.

La Marseillaise lors de la cérémonie en hommage aux policiers morts pour la France ou victimes du devoir dans l'exercice de leur fonction

Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 15 000 policiers ont été blessés en 2023, et 10 000 militaires en 2024 à l'échelle nationale

La cérémonie a été rythmée par l'allocution de Serge Crastes, président du comité du Souvenir de la police Lyonnaise. Il est revenu sur les attentats du 13 novembre 2015, témoignant, au nom des policiers lyonnais, de "leur solidarité et compassion à toutes les victimes". Le président du comité a rappelé que, depuis 1972, dix policiers des services du Rhône et sept policiers des services de la zone sont morts, "victimes du devoir". Cette année, aucun décès n'est à déplorer à Lyon. À l'échelle nationale, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 15 000 policiers ont été blessés en 2023, et 10 000 militaires en 2024.

Un hommage à la fois sobre et personnel

Avec émotion, Serge Crastes a évoqué le souvenir de son ami Patrick Casassus, inspecteur de police du 6e arrondissement de Lyon, tué le 16 juillet 1991. Alerté qu'un homme menaçait des riverains et des commerçants avec un couteau, dans le quartier Puvis-de-Chavannes, il avait été mortellement blessé en intervenant. "Honorer la mémoire de ceux qui sont tombés, c'est aussi veiller à ce que ceux qui servent aujourd'hui puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions", a-t-il conclu, sous les applaudissements.

Les mots de Serge Crastes ont été salués par l'ensemble des participants, dont la maire du 5e arrondissement de Lyon. Présente tous les ans, Nadine Georgel a souligné l'importance de ce moment : "C'est un événement important qui met à l'honneur les forces de police. Il nous rappelle ce que coûte cet engagement à protéger les concitoyens", déclare-t-elle.

En 2026, le comité du Souvenir de la police lyonnaise rendra hommage à plusieurs policiers tués en service, notamment le capitaine Franck Labois, le lieutenant Patrick Fillon et le commissaire Lacroix.