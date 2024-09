Course, concours et temps d’échange autour des métiers de l’hôtellerie seront au rendez-vous le 25 septembre à Vienne.

L’annuelle course des garçons de café revient à Vienne le 25 septembre. Différents professionnels de l’hôtellerie et de la restauration s’affronteront lors d’une course de 400 mètres, plateau chargé de verres et bouteilles à la main. Le premier à franchir la ligne d’arrivée sans ne rien faire tomber remportera l’épreuve. À l’issue de la course, quatre vainqueurs seront sacrés dans différentes catégories. L’événement se déroulera de 14 heures à 18h30 sur la place de l’Hôtel de Ville.

Cette année, une nouveauté est au programme : le concours de barmen et barmaids "Bartender Cocktail Contest." Créée et organisée par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de l’Isère, l’UMIH 38, cette épreuve verra s’affronter différents professionnels du département. Pour les sélections, qui se dérouleront à 15 heures, les candidats devront proposer un cocktail sur le thème "Si l’Isère m’était conté."

Lire aussi : Isère : Le maire de Grenoble défend son refus d'armer la police municipale