Intempéries : le maire d'Oullins-Pierre-Bénite demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite, globalement épargnée par les intempéries, demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans sa commune.

Globalement épargnée par les intempéries survenues jeudi 17 octobre, la commune d'Oullins-Pierre-Bénite dans la métropole de Lyon demande, par la voix de son maire LR Jérôme Moroge, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

"Même si notre ville a été globalement épargnée lors de ces récents épisodes pluvieux et orageux, elle a toutefois quand même connu quelques sinistres : des véhicules stationnés quai Pierre Semard, boulevard de l'Yzeron, rue du Bac, chemins du barrage et d'Yvours ainsi que l'inondation d'habitations, de garages, sous-sols, caves… Des bâtiments municipaux (scolaires, culturels et sportifs) ont également été affectés. L'état des lieux n'est pas exhaustif", détaille l'édile.

Jérôme Moroge invite par ailleurs les habitants touchés par des sinistres à se présenter en mairie ou à envoyer un courrier à l'adresse de la mairie avant le jeudi 24 octobre. Le préfète du Rhône avait quant à elle indiqué en fin de semaine dernière que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les communes touchées faisait l'objet d'une procédure accélérée.