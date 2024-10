La SNCF espère une réouverture de la ligne Lyon/Saint-Étienne "d’ici trois semaines"

Photo d’illustration TER à la gare de la Part-Dieu à Lyon. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La SNCF a indiqué mardi 22 octobre qu’elle mettait tout en oeuvre pour permettre une réouverture de la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne d’ici trois semaines environ.

Après les intempéries de la semaine dernière, de nombreuses lignes ferroviaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été impactées. C’est le cas de la ligne entre Lyon et Saint-Étienne, notamment entre Givors et Saint-Étienne. Si des bus ont été mis en place aux heures de pointe dès ce mardi, SNCF Réseau estimait dans un communiqué publié hier qu’il faudrait "environ trois semaines de travaux pour une réouverture de la section Givors-Saint-Étienne endommagée."

Trois zones sont particulièrement touchées : Le Viaduc de Vauron, le talus du Gier et une zone touchée par des glissements de terrain. "Près de 100 personnes travaillent 7j/7j depuis la tempête Leslie du 17 octobre, précise encore SNCF Réseau, (…) Certains travaux ont déjà démarré mais les dégâts sont importants." SNCF Réseau précise toutefois que cette réouverture d’ici trois semaines ne sera possible que "sous réserve de conditions de météo favorables et des conclusions de diagnostics en cours."

"Si les conditions techniques sont réunies, une réouverture partielle sur une seule voie pourrait être envisagée plus tôt", conclu enfin SNCF Réseau.

