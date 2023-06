La ligne de TER entre Lyon et Grenoble est particulièrement impactée suite à l'épisode pluvieux d'hier soir.

En raison des pluies diluviennes et de l'orage d'hier soir, un glissement de terrain a endommagé une partie des voies empruntées par la ligne de TER reliant Lyon et Grenoble, particulièrement entre Bourgoin-Jailleu et La Tour-du-Pin.

Si une voie est encore fonctionnelle, selon nos confrères du Dauphiné Libéré, l'autre doit faire l'objet de réparations, et la SNCF a indiqué que tous les dégâts n'étaient pas encore évalués. Il faudra donc plusieurs jours avant que la situation ne redevienne totalement normale. D'ici là, le trafic se poursuit mais de "façon allégée" et ralentie. Plusieurs trains ont été supprimés depuis ce matin. Les trains de la ligne entre Chambéry et Lyon ont quant à eux été détournés vers Ambérieu.

À Lyon, 800 appels en six heures

À Lyon, 80 pompiers se sont mobilisés dans la soirée de samedi pour 120 interventions. L'orage et les très fortes averses ont surtout impacté le sud de Lyon, les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et Pierre-Bénite. "Nous avons reçu 800 appels entre 19h et 1 h du matin, nous indique un pompier d'astreinte. Nous avons surtout dû intervenir pour de la protection et des inondations notamment dans des caves et différents locaux". Les interventions pour secourir des automobilistes piégés ont été effectuées par la police municipale.