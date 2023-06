Beaujolais : Belleville propose de l'énergie verte à ses habitants

La municipalité de Belleville bénéficie de nouveaux contrats avec un fournisseur d'énergie proposant des boîtiers pour calculer sa consommation en direct.

Dans le Beaujolais, la commune de Belleville souhaite développer une nouvelle stratégie énergétique en plusieurs actes. Avec l'inflation, et dans un contexte de sobriété énergétique indispensable, la municipalité a négocié des contrats d'énergie avec un fournisseur d'électricité verte, rapportent nos confrères de BFM Lyon.

Les habitants qui en bénéficient peuvent surveiller leur consommation instantanément grâce à un boîtier relié au système électrique. Le dispositif permettrait ainsi de connaître sa consommation par jour, par mois ou par an. Le contrat propose par ailleurs à ses habitants de passer à l'énergie verte grâce à des prix en gros. "Les gens pourront passer au vert avec un tarif réglementé, et pourront faire entre 5 et 7 % d'économies grâce à notre contrat", confie Philippe Serre, Directeur général des services de Belleville, au micro de BFM Lyon.

"Nous avons fait le pari de se ressaisir de cette question et de la relocaliser, et de ne pas être trop dépendant des autres, ajoute Frédéric Pronchery, maire de la commune. Nous faisons aussi le pari que ce sera une source de financement futur des collectivités". Prochaine étape pour la municipalité : l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire sa propre électricité renouvelable.

Piloter le chauffage dans la métropole de Lyon

L'automne dernier, la Métropole de Lyon annonçait le lancement d'un partenariat avec l'entreprise française Voltalis, avec l'objectif d'équiper d'un dispositif de pilotage du chauffage gratuit les 166 000 foyers du territoire chauffés au tout électrique . Une réduction de 15% sur sa facture d'électricité, soit 300€ en moyenne, avait été annoncée par la collectivité.

Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise environnementale (Ademe), le chauffage électrique représente plus de 50 % de la demande électrique du secteur résidentiel lors des pointes de froid.