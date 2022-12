Alors que l’enquête sur la mort de 10 personnes au Mas du Taureau se poursuit, la maire Hélène Geoffroy doit rencontrer la Première ministre Élisabeth Borne ce mardi 20 décembre.

Au lendemain de l’ouverture d’une information judiciaire pour "dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort" suite à l'incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin dans la nuit de jeudi à vendredi dans lequel dix personnes ont péri dont 4 enfants, la maire de la ville doit rencontrer la Première ministre. Hélène Geoffroy sera reçu à Matignon ce mardi à 14 heures par Élisabeth Borne pour tenter d'accélérer le calendrier de rénovation urbaine de sa ville.

En juillet 2022, les deux femmes politique s’étaient déjà rencontrées à Vaulx-en-Velin. Lors de cette visite de terrain au Mas du Taureau, il avait beaucoup été question de la rénovation urbaine justement et des subventions accordées par l’État à la politique de la ville. Élisabeth Borne s’était alors engagée à ne pas couper dans le budget de la politique de la ville. "Notre défi, c'est d'impliquer davantage les habitants, d'améliorer la vie dans ces quartiers et de le faire avec les habitants. Il faut aussi donner beaucoup plus de latitude au niveau local", avait insisté la Première ministre devant des habitants et une dizaine d’élus locaux dont la maire socialiste de Vaulx-en-Velin.

Sur le même sujet :