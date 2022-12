Les familles victimes de l’incendie de Vaulx-en-Velin relogées dans un lycée

À partir de ce lundi 19 décembre, les 38 familles rescapées de l’incendie mortel de Vaulx-en-Velin seront relogées provisoirement dans un lycée de la Métropole de Lyon à Villeurbanne.

Trois jours jours après l’incendie mortel du Mas du Taureau, qui a coûté la vie à dix personnes dont quatre enfants vendredi 16 décembre, selon les dernières informations du parquet de Lyon, les démarches pour reloger les 38 familles rescapées se poursuivent. Après avoir passé le week-end au sein de l’Epide de Meyzieu, elles vont être abritées à partir de ce lundi matin dans un lycée de la Métropole de Lyon à Villeurbanne.

Les familles seront ensuite accompagnées au cas par cas pour être relogées en fonction de leur situation personnelle. Une cellule unique de relogement a été créée en ce sens par l’État, la Métropole de Lyon, la Ville de Vaulx-en-Velin et ABC HLM. Depuis le drame de vendredi, l’ensemble des bailleurs du territoire ont été sollicités par les différentes collectivités et les services de l’État afin de recenser les offres de logement, publics et privés, disponibles dans la Métropole de Lyon. Une réunion est prévue ce lundi après-midi pour faire un état des lieux après ce recensement.

