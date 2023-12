Incendie à Vaulx-en-Velin : une marche blanche pour honorer les victimes cet après-midi

Une marche blanche en hommage aux 10 victimes de l'incendie du 12 chemin des Barques est organisée cet après-midi à Vaulx-en-Velin. Un an après le drame, l'enquête se poursuit. 23 foyers ont définitivement été relogés.

Une marche blanche est organisée cet après-midi en hommage aux victimes de l'incendie du 12 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin. Un an après le drame, l'Association des victimes de l'incendie des Barques souhaite honorer les 10 personnes, dont 5 enfants, qui avaient trouvé la mort.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'hypothèse un temps étudiée d'un incident électrique à l'origine du sinistre a été écartée par les experts. Le feu aurait débuté au niveau d'un canapé sans pour l'heure savoir s'il est d'origine volontaire ou accidentel.

"On a beaucoup parlé des sinistrés, mais je trouve pas assez des victimes qui ont perdu la vie", a estimé Laetitia Barriguiga, présidente de l'association, au micro de BFM Lyon.

Le cortège partira de la mairie de Vaulx-en-Velin à 14h30.

23 foyers définitivement relogés

Un an plus tard, la préfecture du Rhône, la Ville de Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon ont dressé un bilan des procédures de relogement. 23 ménages ont ainsi trouvé une solution pérenne. Trois ont accepté une proposition et sont en attente d'emménagement, deux ont une proposition en cours d'étude. Ces personnes ont été équipées en meubles et électroménager par la municipalité lors de leur emménagement.

Lire aussi : Hélène Geoffroy revient sur l'incendie de Vaulx-en-Velin : "J'en suis sortie transformée"

En revanche, deux foyers sont actuellement bloqués "en raison d'une situation administrative ou personnelle complexe, empêchant l'accès à un logement social", précise la Ville de Vaulx-en-Velin. Ces deux foyers sont bien relogés, mais dans un hébergement qui ne répond pas entièrement à leurs besoins. Enfin, un homme seul reste sans solution, "en raison de sa situation administrative" poursuit la municipalité.

8 suspects interpellés puis remis en liberté

Mardi 5 décembre, huit personnes, âgés de 19 à 22 ans, avaient été interpellées puis remises en liberté. "Les gardes à vue ont été levées dans la soirée par le juge d’instruction et les investigations se poursuivent sur commission rogatoire", avait indiqué le parquet de Lyon.