Près de Lyon : un drame évité grâce à des extincteurs

En raison de l'intervention rapide des employés d'un restaurant à Chassieu, l'incendie a été contenu avant de se propager.

Un incendie s'est déclaré samedi soir sur la terrasse du restaurant Ted à Chassieu, a appris Le Progrès, provoquant une brève panique parmi les clients. L'incident a été rapidement contenu, permettant au restaurant de reprendre son activité dans la soirée.

Vers 23 heures, des éléments de décor ont pris feu sur la terrasse du restaurant situé avenue des Frères-Montgolfier. Grâce à l'intervention rapide du gérant et de son équipe, qui ont utilisé des extincteurs pour maîtriser les flammes, le feu n'a pas eu le temps de se propager. Les pompiers, arrivés peu après, ont pris le relais pour éteindre définitivement l'incendie et effectuer les contrôles de sécurité nécessaires. Malgré l'incident, les dégâts sont restés limités, et la soirée a pu se poursuivre normalement. L'origine du sinistre reste à déterminer.