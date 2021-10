Immigration : la région lyonnaise est-elle une terre d'accueil ?

85 réfugiés afghans ont été accueillis dans Lyon et ses alentours à cause de la prise de Kaboul par les Talibans fin août. L’occasion de comprendre quels dispositifs et structures sont présents dans la métropole pour les demandeurs d ’ asile .

"Lyon répondra au devoir d ’humanité de la France et est prête à accueillir les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France (...). Nous avons les capacités d ’accueillir dignement”, d éclarait Grégory Doucet, le maire de Lyon, lors de la prise de Kaboul par les Talibans fin août. Des d éclarations qui précèdent l’arrivée en urgence de 85 réfugiés afghans dans la capitale des Gaules. Au total, la préfecture du Rhône a annoncé l’ouverture de 150 places sur Lyon et Villeurbanne. La plupart sont aujourd’hui hébergés dans la Loire (50 %) et dans le Rhône (35 %). Si cet accueil a fait les gros titres, c’est loin d ’être une première pour Lyon. “Avant la prise de Kaboul, personne n’en parlait, mais nous avions d éjà accueilli 186 réfugiés afghans en 2020”, témoigne Jean-François Ploquin de l’association Forum réfugiés-Cosi, implantée à Lyon.

Dans les faits, Lyon et Villeurbanne cultivent une culture de l’accueil : avec 28 % des demandes de protection régionales, c’est le premier pôle en Auvergne-Rhône-Alpes, elle-même seconde région la plus sollicitée en France (12 % des demandes) derrière l’Île-de-France (37,7 %). Alors comment sont accueillis les demandeurs d ’ asile à Lyon et dans la métropole ? Lyon Capitale vous propose un aperçu.