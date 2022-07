Ils vont rouler nu à vélo dans la Métropole de Lyon ce dimanche 

Ce dimanche 24 juillet, il n’est pas impossible que vous croisiez des personnes se déplaçant nu et à vélo dans la Métropole de Lyon entre Villeurbanne et le parc de Miribel Jonage à l’occasion de la 9e étape de la World Naked Bike Ride.

Alors que le Tour de France se rapproche de son terme et que les coureurs du peloton viennent d’en terminer avec les routes ardues des Pyrénées, un autre genre de tour de France, un peu plus original a pris la route depuis le 14 juillet. Parti de Tinténiac en Bretagne, des Français ont décidé de parcourir la France nu et à vélo.

Organisé par le mouvement naturiste, ce Tour de France nu vise a alerter sur la "fragilité du corps humain dans le trafic routier" ou encore sur "la fragilité de l'humanité face aux enjeux climatique et d'extinction de masse de la biodiversité".

Modifié, le parcours ne traversera pas Lyon

Dans un premier temps les organisateurs annonçaient une traversée entre l'INSA de Villeurbanne et Confluence. Un parcours plus adapté et moins exposé a finalement été trouvé en accord avec les autorités pour permettre aux participants de tenir leur manifestation. À partir de 14h30, ce dimanche, ils se rendront de l'INSA de Villeurbanne au parc de Mirbel Jonage dans le cadre de la 9e étape du parcours qui doit les conduire à Paris le 4 août. Ne vous étonnez donc pas si vous croisez des cyclistes nu dimanche sur la Métropole de Lyon.

Les autorités locales ont été plus conciliantes avec les organisateurs que d'autres en France. L'étape qui devait se dérouler entre Aigues-Mortes et Montpellier, dans l'Hérault, a ainsi été interdite par la préfecture locale. Comme celle qui devait se déroulait le 21 juillet entre Avignon et Nîmes, déplore le mouvement naturiste sur Twitter.

À noter que l’événement n’étant pas réservé aux naturistes, il est également possible d’y participer recouvert de quelques couches de tissus, le slogan de cette balade à vélo étant "aussi nu que vous osez".