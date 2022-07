Depuis le 21 juillet, les six départements traversés par la Saône, dont fait partie le Rhône, sont placés en alerte sécheresse. Des mesures réglementant l’usage de l’eau entrent en vigueur pour préserver la ressource.

La canicule qui frappe la France depuis plusieurs jours et le manque de pluie produisent des dégâts dans le département du Rhône où la sécheresse s’intensifie. Les mesures prises le 16 juin dernier pour limiter et restreindre l’usage de l’eau sur le territoire sont maintenues "les pluies des dernières semaines ne permettant pas une amélioration pérenne de la situation des nappes et des cours d’eau qui reste déficitaire", précise la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Des mesures complémentaires ont été prises le long de la Saône et sur les cinq autres départements qu’elle traverse :

Les arrosages et les lavages de véhicules ou de voirie sont restreints.

Une réduction de 25 % des prélèvements ou de consommation est imposée aux activités industrielles.

L’irrigation de certaines cultures est désormais soumise à des restrictions horaires.

Si la situation ne s’améliore pas dans les prochaines semaines, d’autres mesures plus restrictives pourraient être prises alertent les services de l’État.