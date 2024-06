Il retrouve son vélo électrique volé sur un site de vente en ligne, deux suspects interpellés

Un homme qui s'était fait dérober 7 vélos électriques à Grenoble est parvenu à retrouver l'un des vélos à Ecully, en se rendant sur un site de vente en ligne.

Le 29 mai dernier, une victime s'est fait dérober 7 vélos électriques d'une valeur de 5500 euros à Grenoble. Après avoir déposé plainte, il retrouve trace de l'un de ses vélos sur un site de vente en ligne. Il décide alors de prendre contact avec le vendeur. Ce dernier lui fixe un rendez-vous pour le 11 juin à 20h sur un parking d'Ecully.

La victime décide alors de prévenir les services de police qui mettaient en place une surveillance. Le jour du rendez-vous, un homme d'une vingtaine d'années se présente avec l'un des vélos, reconnu formellement par la victime comme étant le sien. Le vendeur est alors interpellé.

Non loin de là, les policiers repèrent un fourgon correspondant en tous points au véhicule figurant sur la photo de l'annonce en ligne. Le conducteur est alors contrôlé et interpellé.

Un suspect présenté au Parquet de Lyon

Les deux hommes sont placés en garde à vue et une perquisition est menée au domicile du conducteur du fourgon. Un sac d'accessoires dérobés en même temps que les sept vélos électriques est alors retrouvé sur les lieux. Dans le fourgon, 2800 euros en liquide ainsi que le chargeur du vélo électrique et une trottinette aux origines inconnues sont également retrouvés.

Interrogé, le premier suspect niait les faits et son implication dans les vols. Le second individu expliquait avoir acheté 4 vélos à Grenoble et la trottinette à la Guillotière via les réseaux sociaux. Si le premier suspect a été laissé libre, le deuxième a été présenté au Parquet de Lyon le 13 juin en vue d'une comparution immédiate.

