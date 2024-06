Un temps couvert avant le retour des orages ce vendredi à Lyon

La journée de vendredi s'annonce très nuageuse à Lyon et dans la région lyonnaise avant le retour des orages la nuit prochaine.

Après trois jours de soleil et de températures printanières, c'est le retour de la grisaille et de la pluie. Ce vendredi s'annonce très nuageux à Lyon et dans toute la région, avec des averses en matinée et quelques ondées sous un vent de Sud dans l'après midi.

Ce soir et la nuit prochaine ce sont des averses orageuses qui sont attendues dans le ciel lyonnais.

Côté température, il fait 15 degrés ce vendredi matin mais le thermomètre ne dépassera pas les 21 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs en dessous des normales de saison.

Avant une remontée du mercure pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine.