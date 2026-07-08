Un mercredi sous le soleil et la chaleur à Lyon, jusqu'à 37 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute la région lyonnaise avec des températures qui atteindront les 37 degrés.

Il fera de nouveau beau et chaud ce mercredi 8 juillet 2026 à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Une nouvelle journée sous le soleil et les fortes chaleurs avec un vent de nord léger qui devrait rendre les températures légèrement plus supportable.

S'il fait déjà 20 degrés ce mercredi matin, le mercure devrait grimper jusqu'à 37 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et une canicule qui doit se poursuivre à Lyon au moins encore 5 ou 6 jours.