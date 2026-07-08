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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Canicule : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par LR

    • Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange canicule ce mercredi 8 juillet 2026.

    La canicule se poursuit dans toute la France et particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 8 juillet, dix départements de la région ont été placés en vigilance orange pour un épisode caniculaire sévère et durable. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Loire, de l'Allier et du Puy-de-Dôme.

    La Haute-Loire et le Cantal sont également en vigilance canicule mais reste placé en vigilance jaune.

    Une vigilance canicule qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de semaine à Lyon et dans toute la région.

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