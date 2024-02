Huit mois de travaux à venir sur l’A47 entre Saint-Étienne et Lyon

À partir du 19 février et pour une durée de huit mois, l’A47 va faire l’objet de travaux au niveau de Givors, impactant la circulation entre Saint-Étienne et Lyon avec jusqu’à trois fermetures de nuit par mois.

Très empruntée, l’autoroute A47 doit prochaine faire l’objet de travaux importants pendant une durée de huit mois et qui auront un impact non négligeable sur la circulation entre Saint-Étienne et Lyon. À partir du 19 février, la Direction Interdépartementale des Routes Centre- Est va procéder à l’élargissement de la bande d’arrêt d’urgences de l’A47 dans le sens Saint-Étienne - Lyon, située entre les échangeurs n°10 (Givors-Ouest) et n°9.3 (Centre commercial).

Jusqu'à 3 fermeture nocturnes par mois

Une opération qui doit permettre de "renforcer la sécurité des usagers en panne et celle du personnel d’exploitation". Afin de la mener à bien, les deux voies de circulations et la vitesse seront réduites de jour entre les deux échangeurs cités précédemment. Le gros des perturbations interviendra la nuit, avec jusqu’à trois fermetures par mois de la portion indiquée, entre 21 heures et 5h30.

L'itinéraire de substitution à emprunter. (Crédit DR)

Durant ces fermetures nocturnes, les usagers seront invités à sortir au niveau de Givors Ouest et à emprunter la rue de la Paix, pour reprendre l’autoroute au niveau de la sortie 9.3.