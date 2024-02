Pourquoi Amazon a retiré le replay du match OL-OM ? 

Évoquants des "évènements prônant la haine, la violence ou la discrimination" pendant le match, Amazon, le diffuseur de la Ligue 1, a décidé de suspendre le replay du match OL-OM.

Remporté 1-0 par l’Olympique lyonnais dimanche soir, le second choc de la saison de Ligue 1 entre l’OL et l’OM n’est actuellement pas accessible à la rediffusion. Impossible donc pour les supporters lyonnais de revoir le but de la victoire signé Alexandre Lacazette.

Des propos "prônant la haine, la violence..."

Il ne s’agit toutefois pas d’une erreur technique, mais bien d’un choix fait par le diffuseur du Championnat de France, Amazon Prime Vidéo. Sur sa plateforme, l’entreprise justifie l’absence du replay en raison "d'évènements prônant la haine, la violence ou la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes pendant le match".

🔥 La superbe joie des Lyonnais après la victoire face à l'OM ! #OLOM pic.twitter.com/3VKBF9JPW4 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 4, 2024

Les faits ne sont pas précisés par Amazon, mais pendant le match de nombreux chants explicites sont descendus des tribunes lyonnaises. Tels que des "Marseille on t’*****". La rediffusion du match pourrait être remise en ligne si le diffuseur parvient à masquer ce type de propos très audibles dimanche soir au Groupama Stadium.