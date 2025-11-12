Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée lumineuse et particulièrement douce pour la période qui attend toute la région lyonnaise ce mercredi 12 novembre 2025.

    Ce mercredi 12 novembre, il fera beau et plutôt très doux à Lyon. Un mercredi sec et lumineux sous un soleil simplement voilé tout au long de la journée et jusqu'à la nuit prochaine.

    Côté températures, il fait déjà 13 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 18 degrés au meilleur de la journée sous un fort vent du sud qui pourrait atteindre par rafales les 80 km/h. Des valeurs très largement au dessus des normales de saison.

    Faire défiler vers le haut