L'OL se saborde à Rennes et encaisse sa première défaite de la saison

Pourtant devant au score jusqu'à 10 minutes de la fin du match, l'Olympique Lyonnais s'est incliné pour la première fois de la saison sur la pelouse de Rennes (3-1), dimanche soir en clôture de la quatrième journée de Ligue 1.

Réduit à dix à un quart d'heure de la fin alors qu'il menait, Lyon a explosé à Rennes (3-1) dans le temps additionnel et a laissé la tête du championnat au seul Paris SG, dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Lyon est aussi doublé par Lille (2e avec 10 points) à la différence de buts, alors que Rennes bondit à la 6e place avec 7 unités. Cette victoire, qui pourrait être un tournant dans la saison des Rennais, laissera énormément de regrets à Lyon.

Le geste stupide de Tyler Morton, qui a tenté un croche-pied en taclant Kader Meïté, tout près du poteau de corner des Bretons, et qui lui a valu un carton rouge direct plutôt sévère (75e), a provoqué la sortie de route d'un OL jusque là plutôt en contrôle du match (1-0).

Solidité défensive, résistance à la pression, circulation de balle huilée : Lyon avait pourtant longtemps montré un bien beau visage au Roazhon Park. Mais faute d'avoir su tuer le match à onze contre onze, l'invincibilité défensive lyonnaise a volé en éclat sous les coups de boutoir d'un Rennes galvanisé.

Dans un système où le jeune Khalis Merah occupait le poste de "faux-neuf", Rennes savait que les deux principaux dangers seraient Malick Fofana à gauche et les projection des milieux, notamment de Corentin Tolisso. Si le premier péril a été plutôt bien contrôlé, son alter ego de droite, Adam Karabec s'est délecté des espaces dans le dos de Quentin Merlin avec ravissement.

L'ouverture du score est venue d'une de ces échappées, avant que le Tchèque ne serve Ainsley Maitland-Niles en retrait pour un centre réceptionné comme à la parade par Tolisso (0-1, 14e).

Lyon craque

Lyon aurait pu faire le break peu avant la pause, quand Merah est parti seul de sa moitié de terrain défier Brice Samba. Mais l'expérimenté gardien international (31 ans) a parfaitement joué le coup face à l'attaquant de 19 ans en sortant une double parade exceptionnelle (42e).

Juste après l'heure de jeu, au terme d'une nouvelle très belle séquence de jeu, Samba a encore maintenu son équipe en vie en remportant un nouveau face-à-face, cette fois face à Karabec, à sept mètres du but (62e). Ces ratés ne semblaient pas avoir trop d'importance, tant Rennes avait peiné à se montrer dangereux jusque là.

La seule frappe cadrée des Bretons avait été l'œuvre de Breel Embolo, la recrue du dernier jour du mercato, mais elle avait été facilement arrêtée par Rémy Descamps. Le passage en 4-4-2 de Rennes et les entrées d'un Mousa Al-Tamari très dynamique et d'un Kader Meïté dans tous les bons coups, ont tout de même fait basculer le match.

C'est d'abord un corner cafouillé dans la surface qui a permis à Anthony Rouault d'égaliser à dix minutes de la fin (1-1, 80e). Remplaçant de Embolo, Meïté a ensuite justifié la confiance de Beye en marquant sur une frappe puissante en angle fermé (2-1, 90+1), sur laquelle Descamps n'est pas exempt de tout reproche, avant de s'envoler en haute altitude pour convertir de la tête une offrande d'Al-Tamari (3-1, 90+6).

De quoi préparer au mieux le déplacement pour le derby contre Nantes samedi prochain alors que Lyon essaiera de relancer sa marche en avant face à Angers dès vendredi.