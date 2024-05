Célèbre maître verrier lyonnais, les vitraux de Lucien Bégule sont présents aujourd'hui encore dans de nombreuses églises et habitations de Lyon.

La Ville de Lyon et l’Association pour la conservation des vitraux Bégule ont inauguré une nouvelle allée en hommage au vitrailliste Lucien Bégule. Située sur le cours Charlemagne, dans le 2ème arrondissement, cette allée porte désormais le nom de l'artiste. Une façon de célébrer sa contribution à l'art du vitrail et au patrimoine lyonnais.

Un artiste lyonnais médaillé

Né en 1848, le vitrailliste développa son activité de peinture sur verre à la fin du XIXe siècle. Formé par les maîtres Jean-Baptiste Chatigny, Pierre Bossan et Pierre Miciol, il fonda les Ateliers de Choulans, spécialisés dans la réalisation de vitraux religieux. Son talent a même été reconnu à l'international, lui permettant de remporter deux médailles d'or lors des Expositions universelles de Paris de 1889 et 1900. Ces distinctions ont ainsi confirmé son talent et contribué au rayonnement de Lyon à travers le monde.

Parmi ses œuvres les plus marquantes, on trouve notamment un vitrail représentant la poétesse Louise Labbé. Aujourd'hui acquis par le musée Gadagne, il fut primé lors de l'Exposition universelle de 1900. Ses œuvres se retrouvent également chez des particuliers et dans des bâtiments publics comme le musée des Beaux-Arts. Le vitrail de Saint-Georges combattant le dragon, primés par une médaille d’or lors de l’Exposition universelle de 1889, en est un exemple remarquable.

Par ailleurs, il n'est pas rare aujourd'hui de trouver certaines créations de l'artiste dans les églises lyonnaises. Celles de Saint-Nizier et Saint-Irénée, la basilique de Fourvière et la cathédrale Saint-Jean en abritent toutes. Ces vitraux sont devenus des éléments emblématiques du patrimoine religieux de la ville.

