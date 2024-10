Un rappel des règles de sécurité et de prudence lors du franchissement d'un passage à niveau est organisé par la préfecture de Haute-Savoie.

La préfecture de Haute-Savoie a prévu un rappel des règles de sécurité pour traverser un passage à niveau. Cette action de sensibilisation se déroulera lundi 7 octobre. Il sera aussi présenté les actions de sécurisation menées pour éviter les accidents au niveau des passages à niveau.

"En Haute-Savoie, sur les 182 passages à niveau, on déplore deux accidents mortels et 21 incidents pour l’année 2023 (+10 % par rapport à 2022)", écrit la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué. Elle rappelle également ce tragique accident survenu le 2 juin 2008 à Allignes. Sept collégiens avaient alors perdu la vie dans la collision d'un TER et d'un autocar.

Ce lundi 7 octobre, seront notamment présents pour cette action de sensibilisation : Martial Saddier, président du Département, Pauline Plagnat- Cantoreggi, maire de Machilly, et Vincent Pautrat, commandant de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR 74).

