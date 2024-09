Alors que certains chantiers se sont achevés cet été, d’autres s’apprêtent à démarrer dans la métropole lyonnaise.

Rénovation du réseau, aménagement de la voirie, d’importants chantiers vont démarrer à la rentrée 2024.

Quai Jean-Moulin, tunnel Vivier-Merle…

Dès ce vendredi 6 septembre, des travaux de rénovation de réseaux sur les quais Jean-Moulin et Jules-Courmont, dans le sens Nord/Sud) vont débuter. Le groupe Enedis, propriétaire du réseau, sera chargé de l’opération. Cette dernière entraînera par ailleurs des perturbations entre les ponts Morand et Lafayette où la circulation sera ponctuellement réduite à deux voies de circulation. La Métropole de Lyon précise que les cyclistes devront emprunter les itinéraires de substitution via le centre de la Presqu’île ou via la Voie lyonnaise n°1. Les arrêts de bus pourront également être déplacés, mais les cheminements piétons seront maintenus.

Le tunnel Vivier-Merle quant à lui sera fermé à la circulation du 23 septembre jusqu’à la fin du mois de novembre afin de réaliser les travaux d’aménagement de la Voie lyonnaise n°2. Une déviation jalonnée sera mise en place. D’ici le mois de novembre, une piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée à l’intérieur du tunnel sur l’actuelle voie de circulation de gauche, permettant ainsi de relier le Nord et de le Sud de la Part-Dieu.

Les travaux terminés cet été

Parmi les travaux qui se sont achevés cet été, le passage souterrain sous le périphérique Laurent Bonnevay permettant d’accueillir le futur tramway T10 s’est terminé le 18 août dernier. Les travaux de raccordement ferroviaire pour le tramway T9 se sont achevés le 31 août dernier à Charpennes, permettant ainsi le retour à la normale de la circulation des tramways T1 et T4. Le pont du Roulet a également été rouvert à la circulation.

