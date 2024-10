La tant attendue Vogue des Marrons, fête foraine traditionnelle du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, revient du samedi 5 octobre au 11 novembre pour une nouvelle édition. Une édition marquée par un désaccord entre les forains et la municipalité et quelques changements.

Deux jours avant le coup d'envoi de la Vogue des Marrons dans le 5e arrondissement de Lyon, l'heure est aux derniers préparatifs. Les pommes d'amour sont en train d'être préparées, les stands achalandés et les manèges graissés avant le passage de la commission de sécurité vendredi 4 octobre.

Modifications des horaires et déception des forains

Des préparatifs en apparence habituels, pourtant cette année, une pointe d'agacement est apparue chez les forains. La cause ? Des changements d'horaire actés par la mairie d'arrondissement, sans concertation.

Ouverte habituellement dès 10h en semaine, la Vogue des marrons n'ouvrira cette fois plus qu'à 16h le lundi, mardi et vendredi, à l'exception de certains stands de confiserie. Les horaires des années précédentes seront cependant appliquées au cours des vacances scolaires. Par ailleurs, la fête foraine terminera à 21h les soirs de semaine contre 23h habituellement. A noter, que cette année la Vogue des Marrons sera totalement fermée le jeudi.

Des modifications qui ont suscité l'incompréhension des forains. "On a fait des énormes efforts pour s'adapter, on a changé les manèges à LED, on fait en sorte de consommer moins d'électricité... Certains ont pris des crédits et pour rembourser il faut qu'on puisse travailler et pour ça, il faut pouvoir ouvrir", déplore Thierry Boulet, représentant de la Fédération des forains de France.

Dans ce contexte, les forains ont décidé de saisir la justice "pour faire valoir [leur] droit au travail comme tout le monde". Finalement, la municipalité et les forains semblent avoir trouvé un accord entre temps. Mais Thierry Boulet regrette "d'en être arrivé là" et que cela ait créé une petite polémique avant l'ouverture.

La grande roue de retour

Parmi les changements de cette année : la disparition d'un grand manège à sensation, détesté des riverains. Le Speed, jugé trop bruyant, sera remplacé cette année par la grande roue "qui fait son grand retour" sur la place du Gros caillou. Cela faisait une vingtaine d'années qu'elle n'avait pas été installée pour la Vogue des Marrons. Un endroit particulièrement intéressant puisqu'elle offrira une vue imprenable sur Lyon.

Bien sûr, les stands de chamboule-tout, pêche aux canards et les autres manèges seront de nouveau au rendez-vous. De quoi amuser petits et grands.

Illustration de fête foraine - Tim Douet

Des changements sur les trajets TCL

Pour l'occasion, les réseaux TCL s'adaptent, afin de renforcer et d'optimiser l'accès aux transports en commun du Plateau de la Croix-Rousse.

A noter, le terminus de la ligne 33 en provenance de Rillieux Les Alagniers sera désormais déplacé à Cuire, les samedis, dimanches et jours fériés de 13h00 à la fin du service. Et un retour sur le terminus Croix-Rousse se fera à partir de 23h45 le samedi, et à partir de 21h30 le dimanche et jours fériés.

