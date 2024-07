Haute-Savoie : les cygnes du lac d'Annecy en voie de disparition

Il ne reste plus que 13 cygnes sur tout le lac d'Annecy. Des associations lancent l'alerte et l'une d'entre elles reçut en préfecture le 25 juillet.

Au fil des années, le lac d'Annecy s'est vidé de ses cygnes. Ils étaient 41 en 2021, ils ne sont plus que 13 sur l'ensemble du lac selon la LPO. Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme et appellent à une réaction des autorités. Ce jeudi 25 juillet, l'une d'entre elles est reçue en préfecture (Stéphane Lamart)

Attaques de chiens

L'un des principaux responsables serait le chien. Le nombre d'attaques se serait multiplié. Principalement par des chiens non tenus en laisses. Une pratique pourtant réglementée aux abords du lac et dénoncée depuis plusieurs années dans la presse. Selon France Bleu, Stephane Lamart, président de l'association du même nom, compte demander à la préfecture le dépôt de plainte contre chaque propriétaire de chien ayant causé la mort d'un cygne.

Malnutrition

L'une des autres causes majeures de la disparition des cygnes sur le lac d'Annecy serait la malnutrition. Soit par le passage de plus en plus fréquent de bateaux qui importerait la faune et la flore. Soit par les années de sécheresses. Les ressources à disposition des cygnes, notamment les algues, seraient plus rares. Enfin, les promeneurs sont aussi mis en cause. Beaucoup seraient encore tentés de nourrir les cygnes avec du pain ou d'autres produits transformé. Une pratique prohibée chez la faune sauvage.