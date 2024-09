Haute-Savoie : la billetterie pour la Coupe du monde de biathlon est ouverte

Du 19 au 22 décembre prochain, le Grand-Bornand accueillera une étape de la coupe du monde de biathlon, la billetterie est désormais ouverte.

Après avoir déjà accueilli plusieurs étapes de Coupe du monde de biathlon, notamment en 2022, le Grand-Bornand fera de nouveau partie des stations organisatrices de ce grand événement sportif. Ce sont donc 75 000 billets qui sont mis en vente afin de permettre au grand public d'assister à diverses épreuves, comprenant le sprint, les poursuites et les mass-starts, féminins et masculins.

Une billetterie en deux temps

Cette année, la billetterie ouvrira en deux temps, avec une première vente débutée mardi 17 septembre, englobant seulement le pass quatre jours, disponible au tarif de 205 euros en tribune et de 91 euros sur la zone piste. La deuxième vente aura lieu mardi 24 septembre, proposant cette fois des billets à la journée, ou par épreuve.

Au programme, entraînements officiels femmes et hommes du lundi 16 au mercredi 18 décembre, suivi du sprint homme le jeudi 19 décembre, et dame le vendredi 20 décembre. Le week-end sera composé des poursuites, organisées le samedi à 12h30 pour les hommes et 14h45 pour les dames, puis, des mass-starts le dimanche aux mêmes horaires.

Un événement auquel participeront les "stars du biathlon", dont Julia Simon (quadruple championne du monde 2024 et vainqueur du classement général de la coupe du monde 2022-2023), Justine Braisaz-Bouchet (triple championne du monde 2024 et championne olympique de la mass-start à Pékin en 2022), ou encore Quentin Fillon-Maillet (double champion du monde 2024, double champion olympique de l’individuel et de la poursuite à Pékin 2022, et vainqueur du classement général de la coupe du monde 2022). Le Grand-Bornand accueillera à nouveau une étape en 2025.

Billets disponibles en ligne : https://www.biathlon-annecy-legrandbornand.com/

ou directement auprès de l'Office du tourisme du Grand Bornand.