La caserne la plus active de Haute-Savoie va être reconstruite à Annecy. Capture d’écran Google maps

Plus de 20 ans après le lancement du projet de rénovation, le Centre d’Incendie et de Secours d’Annecy, aussi appelé "caserne des Romains" va enfin être reconstruit. Le projet a été présenté mardi 17 septembre par les acteurs du projet.

Après 20 ans de discussions et suite à la cessation à titre gratuit du foncier par la Ville d'Annecy en mai dernier, le projet de rénovation de la plus importante caserne de Haute-Savoie est enfin relancé.

Construite en 1958, cette caserne était devenue obsolète. Or, son emplacement dans l'hypercentre d'Annecy fait d'elle une caserne particulièrement stratégique et active. Plus de 8000 interventions partent de là chaque année, ce qui représente pas moins de 15% des interventions dans le département. Il devenait donc nécessaire de moderniser ce bâtiment pour maintenir une présence accrue des pompiers dans le centre-ville.

Un gymnase et 17 logements supplémentaires

Mardi 17 septembre, le cabinet d'architectes Ferrand-Sigal a présenté le plan de la future caserne lors d'une conférence de presse. Le vaste projet d'un montant de 31 millions, a été imaginé pour répondre aux besoins fonctionnels des sapeurs-pompiers, tout en respectant l’environnement et l'insertion dans le paysage urbain.

17 logements ainsi qu'un gymnase vont également être créés pour renforcer l'attractivité de la caserne. Les travaux commenceront en 2026 et dureront deux ans. Pendant ce temps, les 130 pompiers déménageront dans l'ancien garage Peugeot à Annecy-le-Vieux.

Sur son compte X, le maire d'Annecy, François Astorg, s'est félicité de ce projet qui permet de conserver une caserne en centre-ville, tout en protégeant les habitants et le patrimoine architectural.