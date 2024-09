Haute-Savoie : les images spectaculaires d'un éboulement au Mont-Blanc

Un important éboulement a été filmé par un promeneur dans le massif du Mont-Blanc. Des images spectaculaires pour un évènement unique cette année.

C'est tout simplement le plus gros éboulement de l'année dans le massif du mont Blanc. Ce mardi 10 septembre, en pleine journée, un randonneur a filmé un impressionant éboulement qui a eu lieu non loin de la ville de Vallorcine, en Haute-Savoie. Au total près de 30 000 m3 de roches se sont décrochées de la paroi pour dévaler la pente au-dessus du vallon de Bérard, sous l’aiguille de Mesure et l’aiguille Morris.

Les images impressionnantes ont été partagées sur le groupe Facebook "T'es de Chamonix quand..." par le randonneur. Sur la vidéo on peut voir des blocs de roches de plus de 200 tonnes dévaler la pente dans un brouhaha assourdissant. Aucun blessé n'est à déplorer.

Ces phénomènes, certes assez rares, sont de plus en plus fréquents en montagne. Il y a une semaine, c'est dans les Pyrénées que des chutes de pierres avaient coupé une route dans la vallée d'Aspe. L'année dernière, dans la vallée de la Maurienne, dans les Alpes, des tonnes de roche s'étaient écrasées sur une autoroute et une voie de chemin de fer. Ces phénomènes pourraient être liés au réchauffement climatique.