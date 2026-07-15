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Photo d’illustration. DR

Près de Lyon : SNCF Réseau renouvelle les caténaires entre Sérézin-du-Rhône et Chasse-sur-Rhône

  • par LR

    • SNCF Réseau va engager cet été un vaste chantier de modernisation des installations ferroviaires entre Sérézin-du-Rhône et Chasse-sur-Rhône.

    À partir du 20 juillet, SNCF Réseau lancera un chantier de renouvellement des supports caténaires entre Sérézin-du-Rhône et Chasse-sur-Rhône. Cette opération s'inscrit dans un programme pluriannuel visant à moderniser l'ensemble des installations entre Feyzin et Chasse-sur-Rhône.

    Concrètement, les équipes procéderont à des forages, installeront de nouveaux supports, déposeront les anciens portiques avant de réinstaller les caténaires. Au total, 78 nouveaux portiques seront mis en place.

    Les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi, entre 22 heures et 6 heures, du 20 juillet au 12 septembre, afin de limiter leur impact sur la circulation ferroviaire.

    Ce chantier, financé intégralement par SNCF Réseau à hauteur de 4,2 millions d'euros, vise à "maintenir le bon fonctionnement des infrastructures et garantir la régularité des trains au cœur de l'Étoile ferroviaire lyonnaise".

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