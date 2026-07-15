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(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Plusieurs lignes de tramway à l'arrêt dès ce mercredi à Lyon

  • par Loane Carpano

    • En raison de travaux, les lignes de tramway T3 et T7, ainsi que le Rhônexpress seront totalement interrompues du 15 juillet au 2 août.

    Les semaines à venir ne devraient pas être de tout repos pour les usagers TCL. En conséquence des travaux de création de la future ligne de tramway T9, la circulation des lignes T3, T7, ainsi que du Rhônexpress sera totalement interrompue du 15 juillet au 2 août.

    A noter que ces mêmes lignes seront à nouveau à l'arrêt, en soirée, du 3 au 9 août prochain.

    Des bus relais seront mis en service pour continuer d'assurer les trajets pendant toute la durée des travaux.

    Lire aussi : Nouvelle arnaque à Lyon, des pickpockets se promènent avec des chasubles TCL dans le métro

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