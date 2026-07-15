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Photo d’illustration. © Tim Douet

Un homme blessé par balle à la Guillotière, un suspect interpellé

  • par LR

    • Un homme a été blessé par balle dans la soirée du 14 juillet, dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur présumé a été arrêté dans la nuit.

    Une fusillade s'est produite mardi 14 juillet en soirée dans le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Les faits sont survenus alors que la demi-finale entre la France et l'Espagne touchait à sa fin.

    Selon nos confrères d'Actu Lyon, un homme a été atteint par un tir au niveau de la fesse. Pris en charge rapidement par les secours, il a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

    L'auteur présumé des coups de feu a été identifié grâce aux images du dispositif de vidéoprotection. Il a ensuite été interpellé dans la nuit par des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC).

    Une enquête a été ouverte afin de déterminer les motivations du tireur présumé. Cette intervention est intervenue alors que les forces de l'ordre étaient également fortement mobilisées dans le centre-ville de Lyon, où des incidents ont éclaté après le feu d'artifice du 14-Juillet.

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