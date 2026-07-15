Lyon : une vingtaine d'interpellations après des violences en marge de France-Espagne et du 14-Juillet

Des affrontements ont éclaté mardi soir place Bellecour, à Lyon, à l'issue de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et l'Espagne.

La soirée du 14 juillet a été marquée par des violences dans le centre de Lyon, quelques minutes après la défaite de l'équipe de France face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde et à l'issue du traditionnel feu d'artifice.

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône indique que "des individus hostiles particulièrement jeunes se sont rassemblés place Bellecour" avant de lancer "des projectiles, dont des mortiers d'artifice en direction notamment des forces de l'ordre". Les unités de la police nationale, appuyées notamment par des CRS, sont intervenues rapidement pour disperser les groupes.

Selon nos confrères du Progrès, les incidents se sont également propagés aux quais de Saône et au cours Charlemagne. Une vingtaine de personnes ont été interpellées dans l'agglomération lyonnaise, principalement dans le centre-ville.