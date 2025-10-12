Trois ans après sa mort, l’ombre tutélaire de Gérard Collomb planera encore sur la campagne des municipales à Lyon sans pour autant que ses proches n’aient repris le flambeau en portant une liste.

En 2020, la campagne des municipales et des métropolitaines se jouait autour de Gérard Collomb. Sur le fond comme sur la forme. Il était au cœur de deux listes : la sienne et celle de ses dissidents menée par le tandem Képénékian-Kimelfeld. Incapables de s’entendre au premier comme au deuxième tour, leurs divisions avaient contribué à l’élection des écologistes. Cinq ans plus tard, aucune liste ne se présentera sous la bannière de celui qui a été maire de Lyon de 2001 à 2020. Mais son nom planera encore d’une manière ou d’une autre au-dessus de la campagne qui s’annonce. “Nous avons préservé le modèle lyonnais qui est cette capacité à faire travailler ensemble acteurs publics, privés et associatifs. Ce modèle lyonnais fonctionne toujours aussi bien et c’est naturellement un point fort qu’il faut conserver”, avançait Bruno Bernard dans un entretien accordé à Lyon Capitale cet été, se glissant ainsi dans la continuité de l’action de Gérard Collomb. Tout en assumant une bifurcation : “Gérard Collomb était sur le mythe de la croissance absolue, nous sommes sur la qualité de vie, sur les enjeux de la transition écologique, l’adaptation du territoire au changement climatique, sur les politiques sociales.” Thierry Braillard, ancien adjoint aux sports de Gérard Collomb avant de se brouiller avec lui en 2017, s’imaginait reprendre le flambeau. Ses proches glissaient que Gérard Collomb, dans ses derniers mois, l’avait désigné comme le seul capable de lui succéder, une assertion invérifiable. Faute d’espace politique entre les écologistes et Jean-Michel Aulas, il a finalement décliné sans apporter de soutien à personne.