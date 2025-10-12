Actualité
Gérard Collomb et ses candidats aux élections municipales et métropolitaines
Article payant

Héritage politique : qui va reprendre le flambeau de  Collomb ?

  • par Paul Terra

    • Trois ans après sa mort, l’ombre tutélaire de Gérard Collomb planera encore sur la campagne des municipales à Lyon sans pour autant que ses proches n’aient repris le flambeau en portant une liste.

    En 2020, la campagne des municipales et des métropolitaines se jouait autour de Gérard Collomb. Sur le fond comme sur la forme. Il était au cœur de deux listes : la sienne et celle de ses dissidents menée par le tandem Képénékian-Kimelfeld. Incapables de s’entendre au premier comme au deuxième tour, leurs divisions avaient contribué à l’élection des écologistes. Cinq ans plus tard, aucune liste ne se présentera sous la bannière de celui qui a été maire de Lyon de 2001 à 2020. Mais son nom planera encore d’une manière ou d’une autre au-dessus de la campagne qui s’annonce. “Nous avons préservé le modèle lyonnais qui est cette capacité à faire travailler ensemble acteurs publics, privés et associatifs. Ce modèle lyonnais fonctionne toujours aussi bien et c’est naturellement un point fort qu’il faut conserver”, avançait Bruno Bernard dans un entretien accordé à Lyon Capitale cet été, se glissant ainsi dans la continuité de l’action de Gérard Collomb. Tout en assumant une bifurcation : “Gérard Collomb était sur le mythe de la croissance absolue, nous sommes sur la qualité de vie, sur les enjeux de la transition écologique, l’adaptation du territoire au changement climatique, sur les politiques sociales.” Thierry Braillard, ancien adjoint aux sports de Gérard Collomb avant de se brouiller avec lui en 2017, s’imaginait reprendre le flambeau. Ses proches glissaient que Gérard Collomb, dans ses derniers mois, l’avait désigné comme le seul capable de lui succéder, une assertion invérifiable. Faute d’espace politique entre les écologistes et Jean-Michel Aulas, il a finalement décliné sans apporter de soutien à personne.

    Il vous reste 78 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    Article payant Les 15 % des droits de douane US fragilisent les exportateurs lyonnais
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Héritage politique : qui va reprendre le flambeau de  Collomb ? 10:00
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    Article payant Les 15 % des droits de douane US fragilisent les exportateurs lyonnais 09:30
    Article payant Là où on ne les attendait pas : l'alliance Perrin-Gilbert et Képénékian 09:00
    stade de France
    Article payant Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant 11/10/25
    Alexandre Vincendet
    Article payant Vincendet : “Ceux qui n’ont pas de difficultés économiques sont les grands gagnants de ce mandat écologiste” 11/10/25
    d'heure en heure
    Article payant Quand les divisions de la gauche menacent la majorité métropolitaine dans l'Est lyonnais 11/10/25
    On s’en serait bien passé : les pesticides dans les vignes 11/10/25
    Des vitrines vides en Presqu’Île de Lyon : travaux, Amazon, écolos… A qui la faute ? 11/10/25
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    Lyon vit-il un dérèglement esthétique ? 11/10/25
    Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon 11/10/25
    Article payant Comment Aulas  veut mettre les Verts hors jeu 11/10/25
    Le mathématicien Cédric Villani
    Article payant "Certains élus refusent encore d’entendre les scientifiques" 11/10/25
    recette feu restaurant Taggât Lyon
    Le restaurant du mois à Lyon : Taggât 11/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut